Rinviata a domani Psg-Basaksehir, il quarto uomo dà del “negro” ad alcuni giocatori (VIDEO)

La decisione dell’ultimora è che Psg-Basaksehir è stata rinviata alle 18.55 di mercoledì 9 dicembre. Si riprenderà a giocare dal 13esimo minuto

La cronaca

E’ caos totale a Parigi. La partita tra Psg e Basaksehir è stata interrotta e le squadre hanno lasciato il campo per protesta contro il quarto uomo, che, a loro dire, si è rivolto ad alcuni giocatori in campo chiamandoli “negri”.

I giocatori del Basaksehir a quel punto sono insorti: “Perché li chiami neri?”.

A bordocampo si è accesa una discussione animata tra i calciatori e il quarto uomo. I turchi continuavano a chiedere perché l’arbitro avesse usato quell’appellativo razzista. Fino a quando non è arrivata la decisione comune di lasciare il terreno di gioco. L’uscita dei calciatori dal campo è stata accompagnata da un lungo applauso dei presenti allo stadio.

Al momento il Parco dei Principi è deserto, in attesa della conclusione della riunione in corso negli spogliatoi.

Il club turco ha così spiegato, su Twitter, l’accaduto: “Il nostro vice allenatore, Pierre Webo, è stato espulso con una parola razzista dal quarto uomo. La partita è stata interrotta”. Il club ha twittato: “No al razzismo”.

Tutto è avvenuto al 16′ del primo tempo, quando il viceallenatore turco Webo è stato espulso dall’arbitro romeno Hategan per aver protestato. Il tecnico accusava il quarto uomo, il romeno Coltescu, di rivolgersi ad alcuni giocatori con l’epiteto “black guys”. A quel punto i giocatori di entrambe le squadre hanno deciso di abbandonare il campo e la partita è stata momentaneamente sospesa. “Perché i giocatori bianchi li chiami ragazzi mentre quelli di colore li chiami negri? Ci vuole rispetto, non c’è rispetto”, continuavano a protestare i giocatori in campo.

Istanbul Basaksehir will not resume play if the 4th official being accused of racism is substituted by someone in the VAR truck, as he will still be involved in officiating the game. UEFA’s problem is that they need at least 2 officials in the VAR truck & don’t have another.

— Get French Football News (@GFFN) December 8, 2020