Se Napoli smettesse di fare il cane di Pavlov per l’onore partenopeo e per Maradona

È successo anche con Facci. C’è una spasmodica ricerca dell’unanimismo. Non sarebbe più salutare fregarsene o tutt’al più imitare Eduardo?

Se fosse ancora vivo, Pavlov i suoi esperimenti sul riflesso condizionato li condurrebbe sui napoletani. Si è ormai radicato un fenomeno che è diventato complesso da estirpare. E che, ne siamo certi, diverte tantissimo i protagonisti. Succede che periodicamente, ormai sempre più spesso, qualcuno rilascia dichiarazioni considerate in qualche modo lesive dell’onorabilità di Napoli. E in questo ventaglio di opzioni un ruolo importante spetta alle dichiarazioni lesive dell’immagine di Maradona. Il gioco è ormai vecchio come il cucco. Che la parte la reciti Cruciani, Feltri (che però su Maradona ha spiazzato tutti, rendendo pubblico il suo amore per Diego), Mughini o, cronologicamente ultimo della fila, Filippo Facci.

In tutta onestà, non sappiamo nemmeno cos’abbia detto Facci ieri sera a Tiki Taka. Non avremmo neanche saputo della sua ospitata (va detto che la trasmissione va in onda a orario da nottambuli) se non avessimo trovato oggi i social napoletani indignati per frasi evidentemente irriguardose nei confronti di Diego.

Ora la domanda è: perché dobbiamo rispondere a tutti? Perché questo spasmodico desiderio di unanimismo? E quindi: perché offendersi ogni volta e montare un casino che la metà basta? Che cosa cambia se Facci, Mughini, Cruciani non apprezzano Maradona? Nel mondo diminuisce la considerazione o il mito di Diego? È davvero una reazione da cani di Pavlov. La domanda sorge spontanea: ma che ce ne fotte? È una reazione, la nostra, che lascia basiti. C’è a chi non piace ‘o presepio. E qual è il problema? Se proprio uno non ce la fa a trattenersi, può ricorrere alla risposta eduardiana al Duca Alfonso Maria di Sant’Agata dei Fornari. Ma se proprio non possiamo farne a meno. Altrimenti, almeno per una volta, non possiamo sorridere e proseguire? Giusto per fare una cosa nuova.