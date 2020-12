Riccio: «L’obiettivo minimo è stato raggiunto»

Anche in conferenza dopo la sfida contro la Real Sociedad non si è presentato il tecnico del Napoli Gattuso, ma il suo vice Luigi Riccio

L’Europa League è un obiettivo concreto e fattibile?

« L’obiettivo minimo è stato raggiunto, è stato un girone difficile e duro con squadre attrezzate e forti. Ora ci concentriamo sul campionato, quando torneremo a giocare in Europa vedremo di partita in partita per superare ogni singolo turno da giocare»

Ci aspettavamo queste risposte dalla squadra?

Zielinski?

«Siamo felici e soddisfatti per lui, il mister è molto esigente nei confronti di Piotr. Eravamo dispiaciuti per la sua positività al Covid, ha faticato a tornare in condizione ed ora è ritornato ai suoi livelli. Può incidere come tanti altri su ogni partita grazie alle sue doti tecniche»