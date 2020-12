Repubblica: Napoli, anche Hysaj torna negativo

Insieme a Rrahmani ha sostenuto le visite di idoneità sportiva prima di riprendere l’attività. Oggi torneranno ad allenarsi

Non solo Rrahmani, anche Hysaj si lascia il Covid alle spalle. Ieri il tampone negativo e, scrive Repubblica Napoli, la visita di idoneità sportiva, sia per lui che per il compagno di squadra. Entrambi, oggi, riprenderanno ad allenarsi in campo. Non sono stati naturalmente convocati per l’Az.

“Gattuso aspetta ovviamente due rinforzi per le prossime partite. Hysaj e Rrahmani sono negativi al Covid: hanno sostenuto pure le visite di idoneità sportiva prima di riprendere l’attività. Oggi riprenderanno gli allenamenti. Stasera faranno il tifo davanti alla tv, a breve daranno il loro contributo in campo”.