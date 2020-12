Repubblica: Mertens e Osimhen rientreranno a Napoli martedì 29 dicembre

In quel giorno è fissata anche la ripresa degli allenamenti della squadra dopo la sosta natalizia

Il Napoli riprenderà a lavorare dopo la sosta natalizia il 29 dicembre. I calciatori azzurri saranno sottoposti ad un giro di tamponi e poi potranno tornare ad allenarsi. Martedì 29 rientreranno dal Belgio anche Mertens e Osimhen, scrive Repubblica Napoli.

“Il Napoli intanto pena al presente e potrà tirare un po’ il fiato. L’appuntamento per la ripresa è fissato per il 29 dicembre. Il ritrovo è fissato al Maradona: ciclo di tamponi, poi l’allenamento. Gattuso trascorrerà qualche giorno in famiglia e poi aspetta il rientro alla base di Victor Osimhen che Dries Mertens. Entrambi rientreranno martedì dal Belgio dove hanno svolto la riabilitazione. Nel tour de force

di gennaio saranno decisivi”.