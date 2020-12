Pirlo sulla sentenza del Coni: «Scorretta verso chi ha giocato senza dire niente»

L’allenatore della Juve ha commentato così il ribaltamento in favore del Napoli della sentenza per la gara del 4 ottobre «Per noi non cambia niente, la rigiochiamo con piacere»

Al termine della disastrosa prestazione della Juve contro la Fiorentina che, nel giorno del capovolgimento della sentenza di Juve-Napoli, porta i bianconeri a -7 dal Milan, il tecnico Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel tentativo di spiegare la prima sconfitta stagionale, senza rinnegare la sua idea di calcio

Sulla sentenza di Juve-Napoli

«Per noi non cambia niente, la rigiochiamo con piacere. Semmai ci dispiace per le altre squadre che sono state prese in giro e hanno viaggiato, giocato e perso punti con i malati di Covid. Però quello che è successo nel pomeriggio non deve essere un alibi»