Pioli: “Quando mi hanno detto che ero tornato negativo non ho dormito per l’emozione”

“Ho avuto il Covid in forma leggera. Rispettate sempre le regole. La squadra è più consapevole delle proprie qualità, è molto meglio giocare da squadra che da singoli. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento”.

Dopo tre turni di assenza per Covid, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è tornato negativo e domani, contro il Celtic, in Europa League, si appresta a tornare in panchina. Oggi ha parlato in conferenza stampa. Si è detto molto emozionato al pensiero del rientro.

“Si, mi è mancato tanto il quotidiano, stare insieme alla squadra. Sono stati 18 lunghi giorni, quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prendere sonno per l’emozione. Grazie al club per aver migliorato le tecnologie che ci hanno permesso di lavorare con tranquillità, grazie ai tifosi che mi hanno supportato e poi alla squadra perché mi ha reso orgoglioso. Grazie a Bonera, un ragazzo intelligente. Ho avuto il Covid ma in maniera abbastanza leggera, sono stato fortunato. Rispettiamo sempre le regole“.

“Vogliamo sempre provare a fare le partite, non dobbiamo smettere di comandare le gare, ma anche capire il momento della gara. Quando c’è il momento di soffrire bisogna essere compatti e saper soffrire insieme. Ma dobbiamo essere sempre pericolosi per mettere in difficoltà l’avversario”.

“La squadra è più consapevole delle proprie qualità, sa cosa deve fare, è molto meglio giocare da squadra che da singoli. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento“.

“Abbiamo cominciato un periodo di un mese in cui giocheremo 10 volte. Giocando da squadra possiamo sentire meno la fatica e recuperare bene. Ho sempre fatto dei cambi da una partita con l’altra. Credo sia essenziale per mantenere alto il livello di performance sia atletica, che tattica che mentale. Ora dobbiamo stringere i denti, perché la partita di domani sera è molto importante, perché ci può avvicinare ad uno degli obiettivi che abbiamo in testa, che è quello di superare i gironi di Europa League”.

“Leao e Ibra? Andiamo avanti giorno per giorno. Forse per domenica è un po’ presto, però valutiamo bene, manca ancora qualche giorno”.