Petagna: “Con la Lazio è stata la partita più brutta dell’anno”

L’attaccante in conferenza: “Ora però non dobbiamo demoralizzarci, può capitare un passo falso. Il calendario è stato un’esperienza divertente”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo calendario della squadra.

È stata la gara più brutta da inizio anno, ma non dobbiamo demoralizzarci, restiamo convinti della nostra forza. Possiamo lottare per le posizioni di vertice, ripartendo dall’allenamento di oggi per prendere i tre punti mercoledì e fare un Natale sereno. Ora andiamo in ritiro, non sarà facile col Torino ma faremo una grande partita. Può capitare un passo falso, ora dobbiamo concentrarci.

Il calendario è stato un’esperienza divertente, magari aiuta a regalare un sorriso in un momento difficile.