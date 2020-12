Per avere Ibra a Sanremo è possibile un anticipo dell’orario delle partite del 3 marzo?

Lo scrivono il Corriere dello Sport (che parla di muro da parte di Dazn e Sky) e Il Giornale, che ipotizza che la Rai stia lavorando in segreto per spostare date e orari delle partite

E’ di ieri la notizia della presenza fissa di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Ospite per tutte e cinque le serate, come ha annunciato il direttore artistico del Festival, Amadeus. Ma come farà Ibra a essere sul palco dell’Ariston nei giorni in cui il Milan sarà impegnato in campionato?

La Gazzetta dello Sport oggi insinua il dubbio che lo svedese potrebbe collegarsi da casa o, al massimo, prendere un elicottero subito dopo le partite per arrivare sul palco di Sanremo. Ma c’è anche un’altra ipotesi, una voce, come la definisce il Corriere dello Sport, quella secondo la quale possa addirittura essere anticipato l’orario del turno infrasettimanale, quello del 3 marzo. Il quotidiano sportivo scrive:

“Nel frattempo gira anche un’ipotesi che le partite di quel turno infrasettimanale – il 3 marzo appunto – possano essere anticipate dalle 20.45 alle 19. Sky e Dazn fanno muro, ma è presto per una decisione. Questo consentirebbe però allo svedese di raggiungere ancora prima Sanremo”.

Sulla stessa falsariga Elia Pagnoni, che su Il Giornale fa altre due ipotesi, oltre a quella del collegamento da Milano di Ibra. Eccole:

“Dunque, o Ibra si collegherà da Milano, oppure la Rai sta lavorando in gran segreto per spostare date e orari delle partite. O, meglio ancora, potrebbero anche trasferire tutto il festival per una sera a San Siro: da Scala del calcio ad Ariston del pallone, poco cambia”.