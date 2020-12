Dubbio Ibra: come farà ad essere sul palco di Sanremo se il Milan deve giocare due partite?

Secondo la Gazzetta potrebbe collegarsi da casa o al massimo prendere un elicottero subito dopo le partite per arrivare sul palco di Sanremo

Ha sollevato qualche preoccupazione, per non dire apprensione la notizia della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Il calciatore del Milan sarà infatti ospite fisso per tutte e 5 le serate della competizione e questo ha fatto subito accendere una lampadina dal momento che negli stessi giorni la squadra rossonera dovrà disputare 2 incontri come riporta la Gazzetta dello Sport. Ci ha pensato il Milan a chiarire con un comunicato

«In merito all’annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità».

Il comunicato non chiarisce come Zlata potrebbe essere in due posti contemporaneamente e il dubbio che si insinua è che Ibra non partecipi personalmente a Sanremo salendo sul palco, ma lo faccia magari collegato da casa.

Allo stesso tempo vanno registrati altri passaggi importanti: al termine della conferenza stampa Amadeus ha fatto capire chiaramente di attendersi la presenza fisica sul palcoscenico di Z. Inoltre dall’entourage del presentatore riflettono sul fatto che grazie ai voli privati (elicottero, si suppone) Sanremo sarebbe raggiungibile facilmente e in tempi rapidi. Anche in caso di partita serale. E quindi: doccia al volo e via sull’elicottero per arrivare prima di mezzanotte?