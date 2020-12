Nuova variante covid, De Luca: “Controlli e quarantena per chi arriva dal Regno Unito”

Il governatore ha illustrato su Facebook le misure di sicurezza che entreranno in vigore immediatamente in attesa che si prendano decisioni a livello nazionale

Il coronavirus continua a fare paura e ancora di più la nuova variante denunciata proprio in questi giorni dall’Oms che ha messo in allarme l’Europa. La variante, scoperta in Inghilterra, sarebbe fio al 70% più contagiosa di quella che attualmente conosciamo e si sarebbe già diffusa in Olanda e in Belgio che hanno chiuso i collegamenti con il Regno Unito. Mentre si attende che anche l’Italia si accodi a questa decisione, per scongiurare il diffondersi in Campania di questa variante, il governatore De Luca ha annunciato sui social maggiori controlli in aeroporto