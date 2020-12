Insigne: “Sono due punti persi. Dobbiamo dare tutti un po’ in più, io in primis”

A Sky: “Ce l’abbiamo e non possiamo sprecare questi punti. Ora stacchiamo un po’ la spina per ricaricarci e tornare più cattivi”.

Nel post partita di Napoli-Torino, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.

“Dispiace per i due punti persi, dovevamo fare di più. Dispiace perché penso che siano più 2 punti persi che uno guadagnato. Dobbiamo dare tutti un po’ di più, io in primis e tutti dietro di me. Perché ce l’abbiamo e non possiamo sprecare questi punti”.

Venivate da due giorni di ritiro, avete bisogno di stare insieme per ritrovarvi?

“Per noi non è stato un ritiro punitivo per la sconfitta contro la Lazio, questi giorni in più ci aiutano a stare più insieme e a capire dove dobbiamo migliorare. Ora stacchiamo un pola spina per ricaricarci e tornare più cattivi”.

Sulla sentenza relativa a Juve-Napoli.

“Sapevamo di non aver fatto nulla di male a non partire per Torino, ora c’è tempo, siamo contenti per il ricorso ma dobbiamo pensare alla partita di Cagliari che è più importante”.

Hai fatto un gol alla Insigne.

“Ho fatto un bel gol ma sto male, sono triste perché dovevamo fare di più per prenderci la vittoria”.