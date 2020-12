Il calendario 2021 del Napoli ispirato alla lingua e alla cultura napoletane

Il Calendario Ufficiale 2021 della SSC Napoli

La SSC Napoli presenta l’edizione 2021 dell’unico Calendario Ufficiale. Divenuto ormai un cimelio atteso ed imperdibile per tutti i tifosi ed appassionati del club azzurro, il prodotto più esclusivo ed inimitabile del panorama calcistico arriva in edicola con una nuova suggestiva edizione.

A conclusione di un anno difficile ed impegnativo per tutti noi, l’intento è guardare con fiducia e ottimismo al nuovo anno. Il progetto artistico mira a mettere in risalto la scaramanzia e l’umorismo tipici, se non fondanti, della cultura partenopea più verace, che si manifestano in numerosi proverbi e frasi idiomatiche del dialetto napoletano. Pronunciati tutt’oggi con aria solenne e come espressioni foriere di verità ineluttabili, i proverbi della lingua napoletana sono uno dei temi alla base del Calendario SSC Napoli 2021. Il concept di quest’anno, dunque, prevede il ritratto dei calciatori e del Mister affiancati a frasi proverbiali della cultura partenopea. Un ricorso al patrimonio di saggezza di un popolo che usa la scaramanzia e l’ironia quali armi per affrontare le difficoltà quotidiane. Inoltre, abbiamo scelto di rappresentare i calciatori ed il Mister Gattuso con primi piani che guardano da vicino ed accorciano le distanze da ogni tifoso azzurro, in un periodo contraddistinto dalla “distanza”. Questa edizione ha in aggiunta una pagina speciale dedicata al calciatore che più di tutti rappresenta il club azzurro nel mondo, afferma Alessandro Formisano – Head of Operations, Marketing and Sales – ideatore del progetto Calendario SSC Napoli.