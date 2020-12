Gli animalisti contro Ibra a Sanremo: “Uccide alci per il gusto di farlo, meglio un’infermiera”

All’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA) non è piaciuta la scelta della Rai di avere Zlatan Ibrahimovic tra gli ospiti fissi. L’ente animalista ha motivato la propria posizione con una nota.

Boicottare il festival di Sanremo 2021 in ogni sua forma e farlo in maniera pacifica ma rumorosa. Che la gente sappia che noi contestiamo da subito, e lo faremo da ora in avanti in ogni forma consentita, la presenza del cacciatore di alci Zlatan Ibrahimovic, del quale non contestiamo la preparazione sportiva, ma la sua scelta di uccidere per il gusto di farlo altre creature viventi, e che per far questo si è addirittura comperato un bosco di cento ettari in Svezia

In un periodo come questo sono ben altri i personaggi che ci aspettavamo Amadeus invitasse al suo festival. Un’infermiera sarebbe stata molto più gradita e più consona al momento, e avrebbe sicuramente rappresentato un esempio migliore di un cacciatore di alci.