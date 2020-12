Gazzetta: la cerimonia per lo stadio Maradona potrebbe essere il 13 o il 23 dicembre

Bisognerà attendere la deroga del Prefetto Marco Valentini, visto che questo tipo di intitolazioni pubbliche possono essere adottate solo 10 anni dopo la morte del personaggio famoso

È arrivata ieri la notizia dell’ufficialità del cambio di nome per lo stadio di Napoli che non si chiamerà più San Paolo, ma sarà intitolato a Maradona. La Giunta comunale di Napoli sull’ondata emotiva che da dieci giorni sta travolgendo Napoli per la scomparsa di Maradona, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha deliberato dopo l’ok della commissione toponomastica. Ma nulla è ancora fatto, precisa la Gazzetta, bisognerà infatti attendere la deroga del Prefetto Marco Valentini, visto che questo tipo di intitolazioni pubbliche possono essere adottate solo 10 anni dopo la morte del personaggio famoso

va ricordato che stiamo vivendo una emergenza pandemica e dunque non si può certo “tirare per la giacca” un rappresentante delle istituzioni.

Si dovrà attendere dunque per la cerimonia ufficiale che potrebbe avvenire in occasione della gara casalinga contro la Sampdoria domenica 13 dicembre o contro il Torino il 23