Gasperini evita di rispondere sul Papu Gomez

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ajax parlando della sfida e glissando sulla domanda a cui molti erano interessati sulla lite avvenuta con il Papu Gomez

Si parla di uno spogliatoio agitato. Il Papu ha decantato?

“L’impegno di domani è decisivo per la qualificazione, avremmo fatto la firma per arrivare con due risultati. Il nostro impegno è rivolto a questo momento. Il prossimo anno l’Atalanta sa di giocare ancora in Coppa. Puntiamo a superare il turno, la partita di andata ci ha dato buone sensazioni. Il resto non conta? Questa è la partita più importante”.