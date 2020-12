De Luca: “Il 12 gennaio esercitazione vaccini anti-Covid, lavoreremo alla tedesca”

“Un cristiano normale si aspetterebbe che la distribuzione avvenisse in percentuale rispetto alla popolazione delle regioni. Stranamente non è così”

“Il 12 gennaio ci sarà l’esercitazione generale per le vaccinazioni anti-Covid. E da quella mattina dovrà essere pronto tutto. Dobbiamo lavorare alla tedesca. Un’operazione quasi militare“.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dà il via al piano di vaccinazioni anti-Covid della Campania. E non lesina critiche al governo.

“Un cristiano normale si aspetterebbe che la distribuzione avvenisse in percentuale rispetto alla popolazione delle regioni. Stranamente non è così. La distribuzione è avvenuta sulla base di criteri misteriosi. Andremo avanti con la nostra programmazione, non gonfiando i dati del fabbisogno. I tempi non sono ancora definiti. Tre giorni fa abbiamo appreso che i congelatori a Roma non ci sono, e ce la dobbiamo vedere per i fatti nostri. E abbiamo quasi completato la fornitura dei congelatori per il 95% delle nostre esigenze. Cercheremo di avere vaccinazioni simboliche il 27 dicembre se ci fanno la grazia di mandarcele. La vaccinazione anti-Covid non è banale, come logistica. Bisogna prepararsi a farlo in 25 punti di erogazione”.