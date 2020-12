Ancelotti: «Qui all’Everton ho trovato il club giusto, il club che è una famiglia»

Carlo Ancelotti ha commentato il successo del suo Everton sul campo dello Sheffield United. Il quarto successo consecutivo in Premier dopo Chelsea, Leicester e Arsenal. Una vittoria che porta l’Everton al secondo posto in classifica, alle spalle del Liverpool.

Al momento abbiamo fuori diversi giocatori importanti come Allan, Digne, James e Richarlison. Dobbiamo aspettarli per continuare a disputare un’ottima stagione. Il mercato di gennaio? Non dobbiamo pensarci.

Lo Sheffield è una buona squadra e non è facile giocare qui. Sono molto contento di essere secondo in classifica, siamo soddisfatti del lavoro svolto. A inizio stagione non ce lo saremmo aspettato. Ora, però siamo lassù e vogliamo restarci.

È una vittoria che ci dà tanto, in Premier ogni partita è complicata. Abbiamo difeso bene, siamo stati forti, solidi, concentrati, forse non abbiamo giocato bene con la palla ma abbiamo difeso bene. Abbiamo trovato l’opportunità di segnare e questi tre punti sono molto importanti per noi.

Carlo Ancelotti after beating Sheffield United: “I am really pleased to manage these players.

I am really pleased because I found the right club, a family club”

