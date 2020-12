Alla Real Sociedad il possesso palla, al Napoli pareggio (1-1) e primo posto nel girone

Entrambe qualificate per la sconfitta dell’Az. I baschi hanno avuto quasi sempre il pallino ma hanno segnato solo nel finale. Per il Napoli gol di Zielinski

Come diceva Deng, non importa che il gatto sia bianco o sia nero, l’importante è che prenda il topo. E il Napoli il topo lo ha catturato. Pareggio 1-1 con la Real Sociedad (che ha segnato nel recupero con Willian José) e qualificazione ai sedicesimi di Europa League con il primo posto nel girone. Un girone complicato, soprattutto per la presenza dei baschi che sono secondi in Liga e sono arrivati secondi anche nel girone visto che l’Az ha perso 2-1 a Fiume contro il Rijeka ed è stato eliminato. Visto il risultato di Rijeka-Az, la partita di Napoli è stata completamente inutile.

Gattuso può comunque festeggiare nel migliore dei modi il suo anno col Napoli. Non che il passaggio del turno sia un’impresa ma nel calcio è sempre bene non dare nulla per scontato. E poi, vista la rosa lunga, è bene che il Napoli sia il più possibile impegnato su più fronti per evitare ulteriori malumori nello spogliatoio.

La partita di questa sera ribadisce un concetto: quando il Napoli lascia fare la partita agli avversari, il risultato è sempre soddisfacente. È successo più volte lo scorso anno, soprattutto in Coppa Italia. Ed è accaduto due volte con la Real Sociedad: all’andata e stasera. All’andata il Napoli ha vinto 1-0. Stasera si era sull’1-0 fino al recupero. È poi finita 1-1, un pareggio che non cambia nulla.

Nel corso dei 90 minuti i baschi hanno certamente un’ottima proprietà di palleggio ma non hanno inquadrato la porta nemmeno quando si sono ritrovati da soli a due metri con la rete spalancata e a portiere battuto. Come è capitato a Portu nel primo tempo, sullo 0-0. Se non segni, è difficile vincere le partite. Serve a poco l’oltre 60% di possesso palla.

Al Napoli è bastato un tiro in porta, con Zielinski, per segnare e chiudere il match.

Gattuso ha schierato Lozano con Mertens e Insigne. Fabian, Zielinski e Bakayoko. Gli azzurri hanno scelto, giustamente, di aspettare i baschi. La squadra di Gattuso può anche recriminare per un intervento molto dubbio da ultimo uomo su Lozano, sullo 0-0. A velocità normale l’intervento sembra sul pallone. Il replay, invece, mostra il contrario. Sarebbe stato fallo da ultimo ed espulsione. E invece il Napoli subisce anche la beffa dell’ammonizione a Mertens. La più bella azione azzurra c’è stata nel recupero, senza però il tiro in porta.

Buona la prova di Koulibaly. Così come quella di Ospina. Non si è visto granché Mertens, ma il Napoli ha giocato una partita d’attesa.

Il Napoli ha mostrato solidità e a febbraio potrà ricominciare la corsa in una competizione che troppo spesso, sbagliando, da queste parti è stata snobbata.