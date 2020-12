Alguacil: “Il Napoli è una grande squadra, è da Champions”

Il tecnico della Real Sociedad in conferenza: “Per noi sarà un onore giocare la prima allo stadio Maradona. Scenderemo in campo per vincere, con umiltà e rispetto ma anche convinzione”

Il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di domani sera

“Il Napoli è una grande squadra e dovremo affrontarla come all’andata. Hanno perso senza meritarlo contro il Milan e ne hanno fatti 4 alla Roma. Sono una squadra da Champions e noi dovremmo creare più di loro e segnare. Abbiamo una gran voglia di giocare il match di domani e di provare a vincere”

E’ la gara più importante, com’è l’attesa?

“Non vediamo l’ora di giocare, di godermi la partita e di vincerla. Ora non posso dire altro, solo che i giocatori ed io siamo convinti, fiduciosi, concentrati, sappiamo che di fronte c’è una super squadra, una squadra Champions, ma noi siamo la squadra che ha creato di più in Europa League e se vinciamo saremo i primi del gruppo, scenderemo in campo con voglia, convinzione, forza, per vincere, con umiltà e rispetto ma anche convinzione”.

Che sensazioni ha? E’ la partita più importante anche per lei.

“Sono orgoglioso, giocheremo una gara importante, speriamo di vincere per i tifosi, sento i colori di questa squadra sin da piccolo, è anche la gara inaugurazione allo stadio Maradona, per noi sarà un onore giocare la prima, ma lo sarà di più vincendo la partita, con rispetto ed umiltà ma anche ambizione. Se giochiamo come sappiamo, la portiamo a casa”.