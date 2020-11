Ziliani: Romania-Norvegia annullata per un contagio. La Norvegia avrà partita persa come il Napoli?

Su Twitter. Una decisione del Ministero della Salute. “Facciamo sapere alla FIGC che attendiamo curiosi e vigili: fai retweet”.

Su Twitter Paolo Ziliani cita il caso di Romania-Norvegia, annullata per un caso di Covid. E si chiede se la Norvegia avrà lo stesso destino subito dal Napoli contro la Juventus, ossia la sconfitta a tavolino. E’ stato il Ministro della Salute norvegese ad ordinare alla federazione di non partire, per il pericolo di contagio. “Facciamo sapere alla Figc che attendiamo curiosi e vigili”, scrive Ziliani, che invita a retweettare la notizia.

