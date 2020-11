Vidal: «L’Atalanta e il Napoli sono le squadre di Serie A che finora mi sono piaciute di più»

Al CorSport: «Sono all’Inter per Conte. L’esperienza con lui alla Juve è stata indimenticabile. Messi e Ronaldo? Non c’è paragone. Messi è di un altro pianeta»

Il Corriere dello Sport intervista il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal. Parla della squadra nerazzurra e del rapporto con Antonio Conte.

«Sono qui soprattutto per lui. Siamo stati tre anni insieme alla Juventus, abbiamo vinto e quella è stata un’esperienza indimenticabile. Lui mi voleva: abbiamo parlato tanto la scorsa estate e sia lui sia la società hanno fatto il massimo per farmi venire all’Inter».

Il Conte di Milano non è diverso da quello di Torino, dice.

«E’ lo stesso della Juventus. Lui ama il calcio, te lo fa sentire e ti trasmette la sua passione e la sua voglia di vincere».

E non è per niente tenero.

«Tenero? Si arrabbia molto se sbagli e te lo dice in faccia, davanti a tutti».

Vidal parla anche degli altri allenatori incontrati in carriera. Quello con cui ha legato di meno è Bielsa. Di Guardiola dice che «ti insegna il calcio». Di Ancelotti:

«E’ una bellissima persona. E’ uno che ti arriva al cuore e ti entra dentro».

Guardando al campionato, per lui la Juve è «la favorita numero uno» per lo scudetto. Ma ci sono altre squadre che lo hanno sorpreso. Una di queste è l’Atalanta, prossima avversaria dell’Inter in campionato.

«Non sarà facile. L’Atalanta e il Napoli sono le squadre della Serie A che più mi sono piaciute finora. L’Atalanta magari lascia qualche spazio, ma esprime un calcio intenso e bello. I risultati degli ultimi anni non lasciano dubbi».

Vidal parla anche di Messi e Ronaldo.

«Non c’è paragone. Messi è di un altro pianeta».