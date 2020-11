Se Sandulli ha delle prove contro Napoli e Asl, le passi alla Procura della Repubblica

POSTA NAPOLISTA – Il vero scandalo è stato consentire che il Genoa giocasse a Napoli con un cluster in atto, altro che rispetto del Protocollo

Dopo aver letto il contenuto del pezzo di Repubblica e l’intervento del suo giornalista a Radio Punto Nuovo credo sia arrivato il momento di rompere gli indugi. Sono stufo di illazioni, verbi al condizionale e analogie con casi che non hanno niente in comune con la mancata disputa di Juventus-Napoli. Bisogna mettere un freno a questo andazzo dove chiunque dice o scrive quello che vuole ledendo l’onorabilità di terzi. Da oltre un mese stanno massacrando il Calcio Napoli e la Asl Napoli1 adombrando accordi per non disputare una partita di calcio.

Era ovvio che, almeno in primo grado, sarebbe scattata la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione: quale era dunque il fine della società nel non disputare la partita? Anche perdendo avrebbe un punto in più. Ci sono delle prove? Passatele alla Procura della Repubblica e facciamo definitivamente chiarezza; se, come credo, non esistono, la Asl Napoli 1 quereli tutti e chieda risarcimenti milionari. Sono curioso di vedere come si difenderanno in un tribunale ordinario quando dovranno dimostrare l’esistenza di un accordo fraudolento. Con i “si dice”, “pare” o “corre voce” tipiche del giornalismo inventivo (nel senso di inventato di sana pianta)? Oppure come fanno in tanti, perché lo dice la giustizia sportiva? Sandulli non è al di sopra della legge e se sarà accusato di diffamazione è giusto che si difenda in un tribunale serio, ma dovrà portare delle prove, non gli indizi con cui costruisce i suoi dispositivi.

Voglio dare uno spunto a questi signori: avete magnificato la bontà del famoso protocollo e non vi è mai passato per la testa che, se fosse veramente valido, non avrebbe dovuto permettere ad una squadra di infetti di raggiungere Napoli. Quello è stato il vero scandalo, ma come al solito, nessuno ne parla.