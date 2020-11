«Sandulli ha forzato perché conosce l’inchiesta della Procura Figc su Napoli, tamponi e Asl»

Vanni: “Inchiesta della Procura Federale sul Napoli e la gestione dei tamponi: rischio pesante per il club azzurro, ben più del punto di penalizzazione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Franco Vanni, giornalista di Repubblica, stamattina ha scritto di un possibile deferimento del Napoli alla Procura della Federcalcio.

La sentenza di Sandulli si è spinta anche oltre la partita di Torino, parlando di preordinato disegno. Abbiamo tutti fatto una riflessione sul motivo per cui Sandulli non si è tenuto al perimetro della vigilia della gara. La risposta è che Sandulli ha avuto accesso agli atti di un’inchiesta ben più grande della Procura della Figc sulla gestione dei tamponi del club azzurro e dei rapporti con la Asl. Ci sono club che per lesione della lealtà sportiva sono arrivati alla retrocessione, partendo dall’ammenda fino all’esclusione dei campionati.

Tempi del deferimento? Non li conosciamo ancora, ma la giustizia sportiva ha interesse a chiudere il prima possibile, la convocazione sarà tempestiva. Il mio dispiacere è che i tifosi si trovano a subire un campionato che non sarà deciso dai calciatori, ma dai giudici. Il Napoli è bellissimo da vedere, così come Gattuso sta dando ordine tattico: l’idea che il Napoli possa pagare per condotte slegate dal campo è doloroso. Sempre sbagliato condannare un indagato prima della sentenza, ma ovvio che il tifoso del Napoli possa vivere con un surplus di preoccupazione: può arrivare una scure da un momento all’altro.