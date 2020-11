Repubblica: il Napoli verso il deferimento da parte della Procura Figc

Il Napoli farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la sentenza della Corte di Appello Sportiva, ma intanto dovrà fare i conti, molto probabilmente, con un deferimento da parte della Procura Federale Figc. La Repubblica scrive:

“Fra poche ore il procuratore federale Giuseppe Chiné chiuderà l’inchiesta aperta per accertare eventuali violazioni del protocollo sanitario da parte del club azzurro: e tutto lascia intuire che arriverà il deferimento alla Disciplinare. Il Napoli dovrà difendersi in aula. Si tratta di un procedimento parallelo rispetto alla decisione del Giudice Sportivo poi confermata in appello. Il procuratore dovrà valutare se ci sono gli estremi per un processo sportivo o archiviare l’inchiesta. Ma difficilmente potrà ignorare la sentenza di martedì, in cui il giudice Piero Sandulli, presidente della Corte d’Appello, non si è limitato a respingere il ricorso del club azzurro ma ne ha censurato il comportamento arrivando a parlare di “preordinata e di slealtà sportiva”. Ora sarà la procura a stabilire se incriminare il Napoli anche con questa accusa, più grave, o solo per violazione del protocollo”.