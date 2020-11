Roma, furto in casa di Fonseca. Rubati orologi e gioielli per 100mila euro

Su Repubblica. Un furto studiato nei dettagli. I ladri hanno studiato i movimenti della famiglia e sono entrati in azione quando in casa non c’era nessuno, disattivando l’allarme ed entrando da una porta finestra

Su Repubblica la notizia di un furto nella villa dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca. E’ accaduto venerdì. I ladri hanno svaligiato l’abitazione di via della Nocetta, in zona Monteverde, portando via orologi e gioielli per un valore di quasi centomila euro.

“Un furto studiato nei dettagli, con i movimenti di tutta la famiglia spiati per capire in quale momento agire. Fonseca era in quel momento a Trigoria per allenare la squadra, la moglie e il figlio, di quasi due anni, si trovavano lontani da quell’abitazione che adesso sembra un posto non così sicuro”.

I ladri, racconta il quotidiano, hanno disattivato l’allarme senza lasciare segni, entrando da una porta finestra. Il tecnico ha sporto subito denuncia, ma lo choc è stato forte.

“Adesso dovrà decidere se continuare ad abitare in quella casa”.