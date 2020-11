Repubblica: Bologna-Napoli, Gattuso ne cambia sette rispetto all’Europa League

Contro il Bologna non sono ammesse distrazioni. Gattuso lo ha ribadito ieri alla squadra, durante l’allenamento a Castel Volturno. Il Napoli dovrà essere concentrato dal primo minuto. Repubblica Napoli scrive che il tecnico cambierà sette uomini rispetto alla partita di giovedì in Europa League.

“Il Napoli sarà rivoltato rispetto all’Europa League: sono pronti al rientro Manolas, Hysaj, Bakayoko, Fabiàn, Insigne, Lozano ed Osimhen. Sette cambi per scrivere una storia completamente diversa rispetto a quella mostrata in Europa League. Gattuso pensa ancora al 4-2-3-1 e c’è bisogno di uno sforzo di tutti nell’interpretazione del nuovo modulo. Questo abito tattico necessita un grande movimento in verticale per mettere in difficoltà l’avversario, quindi è necessaria un’applicazione maggiore. Gattuso ufficializzerà oggi le sue scelte”.