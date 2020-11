Piccinini Sky: «Il Milan merita la vittoria, ma il 3-1 è un risultato bugiardo»

Accesa discussione nel salotto di Sky nel post partita di Napoli-Milan che ha visto la formazione di Pioli battere gli azzurri per 3-1.

Chiaro il commento di Sandro Piccinini che esalta principalmente il ruolo di Ibra difronte a cui si deve inchinare la formazione di Gattuso

«Il Milan merita la vittoria, ma il 3-1 è un risultato bugiardo. È chiaro che il Napoli si era abituato a giocare con Osimhen davanti e senza è dovuto tornare all’antica, giocando con gli attaccanti piccoli. Qualche giocatore poi non ha giocato come doveva. Il Milan è riuscito a mettere in affanno il Napoli, ma il grande merito va dato a Ibrahomovic»