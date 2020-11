Osimhen, l’intermediario: “Anche Dzeko all’inizio sbagliava sotto porta”

Andrea D’Amico, intermediario nell’affare Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte.

Ho saputo che Osimhen era molto arrabbiato e ha risposto in maniera energica. Per me conta l’atteggiamento, perché alla fine gli errori li commettono tutti. Se l’atteggiamento è quello giusto, sia del singolo che della squadra, alla fine poi i risultati arrivano. Dzeko nei primi mesi in Italia sbagliava i gol davanti alla porta da solo, poi però è stato anche capocannoniere. A volte si ha troppa fretta, con due vittorie si esaltano le squadre.

D’Amico è anche agente di Andrea Consigli, portiere del Sassuolo che è stato grande protagonista contro il Napoli.

Non ce l’ha col Napoli ma con tutti gli attaccanti, se potesse prenderebbe tutti i palloni. È un gran portiere.