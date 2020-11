Nanni: “Se l’Asl di Bologna mi dicesse di non partire, io non lo farei”

Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e rappresentante dei medici di Serie A nella Commissione FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte.

Se l’Asl di Bologna mi dicesse di non partire, io non lo farei. Potrà esserci anche un eccesso di potere, ma davanti ad un’autorità non posso fregarmene. Il protocollo comunque prevede che si possa giocare anche con più positivi.

Nazionali? Non siamo tranquilli a mandare i giocatori in giro per il mondo, ma ci vanno perché se non sono infortunati o positivi è giusto così. I regolamenti vanno rispettati, se non ci sono divieti e per la FIFA si può giocare, allora devono andare.