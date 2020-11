Mario Rui convocato dal Portogallo per la Nations League

Il difensore del Napoli sarà impegnato per le due gare di Nations League contro Francia e Croazia e per l’amichevole con Andorra.

Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha diramato la lista dei convocati per le due gare di Nations League contro Francia e Croazia e per l’amichevole con Andorra. Tra i difensori presente anche l’azzurro Mario Rui. Mentre in attacco torna Cristiano Ronaldo

Portieri: Lopes, Rui Patricio, Rui Silva.

Difensori: Nelson Semedo, Cancelo, Ruben Dias, Ruben Semedo, Duarte, Guerreiro, Mario Rui.

Centrocampisti: William Carvalho, Pereira, Ruben Neves, Moutinho, Renato Sanches, Oliveira, Bruno Fernandes.

Attaccanti: Bernardo Silva, Pedro Neto, Trincao, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Joao Felix, Paulinho.