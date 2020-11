«Maradona è ingestibile, ha sostituito la droga con l’alcol. E’ sedato per trattare l’astinenza»

Le parole dei medici. Luque: «Non vuole e allora usiamo altre risorse. Stavolta non gli daremo ascolto». Cahe: «Si deteriora sempre di più»

Diego Armando Maradona resta ricoverato, anche se lui vorrebbe essere dimesso. Ma ha bisogno di un trattamento contro l’astinenza e i medici hanno deciso di non dargliela vinta. Il Corriere dello Sport riporta le loro parole. Il suo neurologo, Leopoldo Luque, dichiara:

«E’ una delle poche volte che si dice no a Diego. Diego è molto difficile. Non ve lo potete immaginare. Però in questo momento bisogna essere più forti di lui».