Maradona e i dieci comandamenti

Dieci come gli “hijos de puta” che hai urlato contro i soprusi. Dieci come le volte che ho visto mio nonno piangere ai piedi del tuo genio

Dieci come i comandamenti, il primo mai nominarti invano, in campi che non hanno mai sentito affondare i tuoi tacchetti, in salotti che non ti avranno mai.

Dieci, denominato Cielo, per indicare sia la perfezione che il dissolvimento di tutte le cose.

Dieci, composto dal numero uno e da un cerchio, dal primo assoluto alla chiusura delle cose.

Dieci come le tue vite e come le volte che ci vieni in mente durante ogni partita.

Dieci, come il minuto del secondo tempo in cui l’Inghilterra si inginocchiò ai tuoi piedi e indietro si portò il mondo.

Dieci come i ritocchi delle campane, quel malinconico e ripetitivo suono che risolleverà il ricordo ogni volta che il pallone sfiora l’erba.

Dieci come il numero simbolo dell’origine dell’Universo e tu sei stato il principio di un pallone che rotolava in maniera opposta e contraria ma comprensibile a chi si affidava alla gioia, alla libertà.

Dieci come una maglia, quella che stendiamo e stenderemo sui fili doppi e staccati, come due occhi, che partono da Napoli e arrivano a Buenos Aires, e umidi piangeranno ogni giorno, ogni momento l’addio alla vita mortale dell’ultimo simbolo trasversale della nostra umanità.

Oje vita, oje vita mia..

Oje core e chistu core…

Si’ stato ‘o primme ammore…

‘O primme ‘e l’ultimo sarraje pe’ mme!