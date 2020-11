Lo Spezia vuole comprare il suo stadio, operazione da 5-6 milioni

Su Calcio e Finanza. Il Comune ha deciso di mettere in vendita l’ultracentenario Picco e lo ha proposto al club

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, lo Spezia ha intenzione di comprare lo stadio Alberto Picco, dove quest’anno non ha ancora potuto giocare a causa dei lavori necessari a soddisfare i criteri infrastrutturali della Lega Serie A.

“Ora lo Spezia vuole il “suo” stadio. Il Comune, proprietario dell’impianto, ha deciso di metterlo in vendita. Un affare da 5-6 milioni di euro. Si tratta di un bene pubblico e dunque non si potrà effettuare una trattativa privata, ma nel frattempo la proposta è stata recapitata al club presieduto da Stefano Chisoli. Il coinvolgimento dei proprietari della holding Orlean Invest, di cui è amministratore delegato Gianpiero Fiorani, è d’obbligo, ma l’ultima parola spetta al patron Gabriele Volpi. L’obiettivo è quello di trasformare l’ultracentenario Picco (inaugurato nel 1919) in uno stadio da Serie A”.