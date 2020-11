La sera in cui Sergio Ramos ha sbagliato due rigori con la Spagna (VIDEO)

Contro la Svizzera in Nations League. In entrambi i casi ha parato Sommer del Borussia Mönchengladbach. Ramos veniva da 25 rigori consecutivi segnati

Ieri sera contro la Svizzera in Nations League, Sergio Ramos ha stabilito un primato personale, e anche nazionale. Nessuno prima di lui aveva sbagliato due rigori con la Spagna nella stessa partita. Nella serata in cui ha raggiunto le 177 presenze con la sua Nazionale. Nel calcio, invece, era già successo. Celebre la doppietta in negativo di Beccalossi, celebrata anche in uno spettacolo teatrale di Paolo Rossi. Ancor di più i tre rigori sbagliati da Martin Palermo nella stessa partita: Argentina-Colombia 0-3.

Eroe della serata è stato il portiere Yann Sommer del Borussia Mönchengladbach. Fino a ieri sera, Ramos aveva realizzato 25 rigori consecutivi. Sul primo, Sommer è stato molto bravo. Il secondo probabilmente è stato calciato con troppa sufficienza. La partita è finita 1-1: reti di Freuler e pareggio di Moreno all’89esimo. Fabian ha giocato titolare.