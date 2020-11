La Lombardia – regione disastro del Covid – si celebra con un video in cui Boldi si scaccola

Al confronto De Luca che parla di “zona rosè, fiorin fiorello” è sobrio come la Merkel. L’apice del disagio comunicativo del governo Fontana-Gallera affidato a Cipollino

Sono tempi, questi, in cui Vincenzo De Luca può dire che “in Campania abbiamo istituito la zona rosè, fiorin fiorello l’amore è bello vicino a te” risultando persino sobrio. Perché il contesto tutt’intorno è all’impazzimento generale. Il termine di paragone trash diventa – per distacco – il nuovo video ufficiale della Regione Lombardia, con il quale Fontana e il suo team comunicazione hanno pensato bene di celebrare la manovrina economica a favore dei cittadini lombardi affidando la propria immagine ad un testimonial d’eccezione: Massimo Boldi, che nell’occasione si scaccola.

Dopo aver usato come testimonial anti-Covid Ibrahimovic che dominava il Duomo con lo sguardo cattivo ora tocca a Cipollino che esclama “la Lombardia mi acchiappa veramente”.

Una messa in scena imbarazzante, in un momento in cui la Lombardia vive la seconda ondata della pandemia ed è, come scrive Giulio Cavalli su Twitter, la regione più colpita dell’Unione Europea.

Boldi, per capirci, è uno che ha passato gli ultimi mesi a straparlare di “potenti della terra” che vogliono terrorizzare il mondo con la storia del Coronavirus.

Il video dice tutto: è un’operazione in stile Fontana-Gallera (quello che in primavera snocciolava i numeri dei morti e dei contatti Facebook della sua pagina con lo stesso tono di Roberto Da Crema quando vendeva pentolame in tv) all’apoteosi del disagio istituzionale.

Il video eccolo qua: Boldi si scaccola al secondo 11. Poi saluta tutti: “Ciao cipollini lombardi”.

