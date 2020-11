De Luca: “In Campania più che la zona rossa abbiamo la zona rosè”

“La curva discende, il governo non c’entra ma è merito delle misure prese da noi nelle scorse settimane. Hanno istituito la zona rossa, ma a parte qualche chiusura di negozi, qualcuno in Italia può dire seriamente che qui abbiamo la zona rossa? Diciamo che in Campania abbiamo istituito la zona rosè, fiorin fiorello l’amore è bello vicino a te”.

Così Vincenzo De Luca ha commentato le restrizioni anticovid in vigore in Campania ormai da una settimana. Secondo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto di consueto in una diretta Facebook, mancano i controlli, ed è tutto poco serio:

“Si doveva far finta di mettere qualcosa in piedi. Eppure la Regione non ha avuto la relazione degli ispettori, la regione non è informata di nulla, neanche su quale è il criterio per fissare l’RT, l’indice di contagiosità. Ci sono cose non chiare, noi pretendiamo chiarezza. L’ospedale militare dell’esercito che hanno annunciato non chiesto da nessuno, serviva solo a drammatizzare la situazione”.

“Il primo presupposto per collaborare con il governo nazionale è la buona educazione e poi una correttezza reciproca. Sono arrivati gli ispettori in Campania, ma è stata una cialtronata propagandistica che serviva, così come l’istituzione della zona rossa, a parare l’ondata dello sciacallaggio politico e mediatico”

Poi De Luca dedica una parte dell’intervento alle rese dei conti politiche:

“Qui in Campania nessuno sta litigando, la Regione è concentrata sul lavoro. A Napoli c’è un imbecille che litiga da solo o cerca di fare sciacallaggio e aggressione per farsi pubblicità, per nascondere la sua nullità amministrativa e il fatto che non ha mosso un dito in un anno per dare una mano a contrastare il contagio. Uno solo litiga, gli altri sono al lavoro”.

De Luca paragona gli inviti a “evitare litigi in Campania” rivolti a lui e al sindaco di Napoli a “una passeggiata in strada in cui qualcuno ti accoltella, ti fa una rapina, ti frega un orologio e poi una terza persona dice di non litigare”.