Inzaghi: “Siamo stati presuntuosi, io il primo responsabile”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha analizzato la sconfitta interna con l’Udinese ai microfoni di Dazn.

Siamo stati presuntuosi e poco umili, siamo tutti responsabili di questa sconfitta e io per primo. Per fortuna tra tre giorni siamo in campo di nuovo e ce la lasceremo alle spalle, ma è una sconfitta che fa male. L’Udinese ha fatto un’ottima gara, ma noi siamo delusi. Abbiamo perso meritatamente.

C’era la possibilità di essere più lucidi. Ora abbiamo una partita difficilissima a Dortmund, dovremo dare per ottenere la qualificazione. Milinkovic–Savic? Avevamo pensato di fargli fare 20 minuti in emergenza, appena avrà qualche allenamento tornerà in campo.