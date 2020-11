Infinito Ibrahimovic: il Milan vince ancora con una rovesciata dello svedese

I rossoneri passano a Udine battendo 2-1 la squadra di Gotti. Ai bianconeri concesso anche un rigore molto dubbio, trasformato da De Paul. A segno anche Kessié

Anche al termine della sesta giornata, il Milan si conferma la capolista della Serie A. La squadra di Stefano Pioli esce indenne anche dalla Dacia Arena, riuscendo a conquistare tre punti quasi insperati. In generale giocano meglio, i rossoneri, mentre l’Udinese si affida ai guizzi di Pereyra e aspetta il miglior Deulofeu, rimandato.

Assoluto protagonista è Zlatan Ibrahimovic, come al solito. È suo l’assist per l’accorrente Kessié che mette la palla sotto la traversa, colpendola, e porta in vantaggio il Milan nel primo tempo. L’Udinese pareggia nella ripresa, quando un intervento di Romagnoli che sembra entrare pulito sul pallone viene sanzionato dall’arbitro Di Bello col calcio di rigore. Dal dischetto trasforma De Paul.

Nonostante i diversi cambi di Pioli, il Milan non trova la via della porta ma quando la gara sembra indirizzarsi verso il pari, esce fuori il campione. Su un cross dalla sinistra di Rebic, una deviazione fa impennare il pallone a pochi metri dalla porta di Musso. Ibrahimovic prende subito posizione, regge alla spinta del portiere e in rovesciata trova un gol pesantissimo (7° personale in Serie A), che tiene ancora in vetta i rossoneri.