Il Napoli: “Victor Victoria! Il marchio di Osimhen nel cielo del Dall’Ara”

Il commento del club alla vittoria in campionato sul Bologna in trasferta al Dall’Ara

Il Napoli commenta sul suo sito ufficiale la vittoria sul Bologna per 1-0.

“Victor Victoria! La V azzurra fiammeggia all’orizzonte della Via Emilia. Il Napoli batte il Bologna con un gol di Victor Osimhen e conquista di cappa e spada la disfida del Dall’Ara. Partita che gli azzurri dominano per oltre un’ora. Dopo una ventina di minuti il Chucky Lozano spacca in due la fascia destra e accarezza il pallone di giustezza per lo stacco di Osimhen sul secondo palo. Poi il Napoli ha svariate occasioni limpide per chiudere la storia, compreso un gol annullato dal VAR a Koulibaly. Nel finale il Bologna sussulta di orgoglio e lancia il suo assalto ma trova il muro di Ospina, imperioso come una fortezza. Finisce con un successo di qualità e carattere. Victor Victoria! Il marchio di Osimhen nel cielo del Dall’Ara…”.