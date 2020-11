Il medico della Lazio: “Non basta un tampone positivo per considerare un asintomatico malato”

Sul Corriere dello Sport un contributo del medico della Lazio, Ivo Pulcini. Secondo lui non basta il tampone per avere una diagnosi, ma occorre il parere del medico.

“È mia opinione personale che un tampone positivo non può bastare per considerare malato un soggetto asintomatico e quindi sano, per privarlo della propria libertà, isolarlo a casa senza cure, almeno finché non viene visitato e valutato dal proprio medico di fiducia”.