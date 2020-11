Gattuso sulla gomitata di Ibra a Koulibaly: «In televisione sembra una gomitata alla Tyson»

Non vuole parlare degli episodi, RinoGattuso al termine della sfida persa contro il Milan, anzi dice chiaramente che questo è uno dei limiti del suo Napoli, quello di appigliarsi agli episodi senza giocare con il sangue agli occhi. Ma nonostante questo giudizio interrogato a Sky sull’episodio della gomitata di Ibra a Koulibaly spiega

«Non voglio parlarne, non lo so. Vedendola in televisione sembra una gomitata alla Tyson, ma non voglio commentare ci sono persone alla Var che hanno deciso così»