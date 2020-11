Gattuso: “Non vado sempre a muso duro, ci sono anche i momenti delle carezze”

“Sono molto attento sulla gestione. Tutto quello che viene fuori… alcune cose sono vere, ma altre non stanno né in cielo né in terra”

“La squadra ha qualità, tecnicamente è tanta roba. E forse è per questo che dobbiamo alzare l’asticella a livello mentale. Questo dico alla squadra. Ci sono momenti in cui devi fare carezza, dire bravo, mandare a fanculo chi lo merita. Sono molto attento sulla gestione. La parola mentalità è ampia. La squadra non deve pensare a quanto è brava, ma riuscire a giocare a volte in modo diverso, annusare il pericolo, aiutarsi e non pensare sempre a cosa fa il compagno. Io sono orgoglioso di allenare questa squadra, che è forte, bisogna solo aggiustare il modo di stare in campo. Per il resto va tutto bene. Tutto quello che viene fuori, alcune cose sono vere, ma altre non stanno né in cielo né in terra“.

Così Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Rijeka.