I giocatori del Napoli non hanno gradito le accuse di Gattuso, faccia a faccia nello spogliatoio

«Sbagliamo come sbagli tu, non puoi dire che non ci impegniamo». Un anno dopo l’ammutinamento, torna il clima pesante. La versione del Napoli

Quasi un anno dopo l’ormai celebre ammutinamento che seguì al pareggio interno col Salisburgo in Champions League, lo spogliatoio del Napoli ha vissuto un’altra serata movimentata. È accaduto ieri sera, al termine di Napoli-Milan, dopo la vittoria di Ibrahimovic e compagni per 3-1. Qui le versioni sono due: c’è chi sostiene che il confronto, dai determinati, sia avvenuto dopo le dichiarazioni in tv di Gattuso. E chi, da ambienti vicino al Napoli, afferma che invece era già avvenuto prima, al termine della partita.

Gattuso è andato a Sky ufficialmente ad assumersi la responsabilità della sconfitta, in realtà a fare un elenco di accuse, qualcuno per edulcorare le chiamerebbe osservazioni, nei confronti dei giocatori. L’allenatore ha parlato di maestrini, ha detto che a lui piace vedere giocare col coltello tra i denti, è tornato a fare riferimento a scontri verbali tra i compagni e non è la prima volta che lo fa. Insomma ha dipinto uno scenario poco tranquillizzante, dando praticamente a tutti l’impressione di descrivere una squadra spaccata e che non ce la mette tutta sotto il profilo dell’impegno. L’accusa più intollerabile per un professionista.

I giocatori non hanno gradito, a dir poco. Quella parola, professorini, non a tutti è andata giù. Così come l’immagine di giocatori superficiali che non darebbero il cento per cento per la maglia. E nello spogliatoio è andato in scena un confronto sulle parole del tecnico. I giocatori, con tono deciso, gli hanno rinfacciato le sue dichiarazioni.

“Non puoi farci fare la figura di chi non si impegna. Possiamo sbagliare, come sbagli anche tu, ma sempre dando il massimo. Non ci stiamo a recitare la parte di chi non si impegna”.

Lo scontro è stato diretto. I toni accesi. Tra i più decisi a confrontarsi con l’allenatore c’erano Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly. Ma il sentimento era condiviso. Ricordiamo che a Bologna Gattuso aveva lasciato fuori sia Mario Rui sia Ghoulam accusandoli di non aver dato il massimo in allenamento. Era già capitato sia con Lozano sia con Allan quando il brasiliano era ancora a Castel Volturno.

Dalla società offrono un’altra versione temporale. E cioè il confronto sarebbe avvenuto prima dell’apparizione tv del tecnico del Napoli.

Se la squadra è un gruppo, è un gruppo sempre. Pur con le fisiologiche divisioni. Questo è il concetto. I segreti dello spogliatoio, qualcuno potrebbe chiamarla omertà, vanno rispettati da tutti. Anche dall’allenatore. E in effetti domenica sera le parole di Gattuso hanno fatto non poco rumore. Soprattutto perché, come scritto, in quest’anno la sua avventura a Napoli è stata accompagna da una narrazione fortemente orientata. Gattuso è stato dipinto come l’uomo panacea, l’allenatore che ha risolto ogni problema. Ha conquistato la Coppa Italia in condizioni complicate e quel trofeo è sembrato essere la definitiva inversione di tendenza. Così non è stato. Ci sono anche altri numeri. L’allenatore calabrese ha perso 12 partite sulle 40 disputate, vale a dire una ogni 3,3 incontri giocati. Addirittura rispetto allo scorsa stagione il Napoli quest’anno vanta due punti in meno. Di cui uno dovuto alla penalizzazione. E soprattutto tanto si è scritto della sua capacità di tenere unito un gruppo che un anno fa aveva dato vita all’ammutinamento.

Domenica sera questa narrazione si è improvvisamente sgonfiata. E a sgonfiarla è stato proprio Gattuso, anche davanti alle telecamere. I calciatori non hanno gradito e glielo hanno detto chiaro e tondo. Un anno dopo, il clima in quello stanzone è ancora pesante. Una cosa sono le versioni che ingentiliscono la realtà, un’altra è quello che realmente accade. E domenica sera si è respirato nuovamente un clima di tensione. Dieci mesi fa, a gennaio, da un confronto acceso post Napoli-Fiorentina nacque il Napoli che conquistò la Coppa Italia. Domenica sera al San Paolo arriva la Roma terza in classifica e imbattuta sul campo. Un’altra occasione per ripartire.