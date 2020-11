Gattuso: «Non so che partita avete visto contro il Sassuolo, noi sette palle gol e loro zero»

A Fiume alla vigilia della gara di Europa League: «Qui ho brutti ricordi, ci ho perso col Milan. Non è una gara verità, non dobbiamo capire che Napoli siamo»

Conferenza stampa di Gattuso alla vigilia di Rijeka-Napoli.

La prima domanda è su Maradona

«Lo aspettiamo a braccia aperte. Lo aspettiamo a Castel Volturno. Gli auguriamo il meglio, ma lui è forte, ne ha passate tante, un grande in bocca al lupo! Lo aspettiamo da noi, dove ha scritto la storia”.

La partita

Qui ho giocato tre anni fa e ci ho perso ma avevano una squadra diversa. Loro giocano 5-3-2, difendono bene, chiudono gli spazi. Noi dovremo giocare il nostro calcio. Non è una gara verità, non dobbiamo capire che Napoli siamo. Non sono d’accordo con le analisi che sono state fatte. Con l’AZ abbiamo fatto la partita per novanta minuti ma non siamo stati veloci dopo il loro gol. Poi col Sassuolo non so che partita abbiano visto, abbiamo avuto 7 palle gol, il Sassuolo non ha creato nulla, li abbiamo fatti abbassare sui 33 metri, di solito giocano sui 60 metri. Noi dobbiamo continuare così, è la strada giusta.

Contro la Real Sociedad hanno giocato una grandissima partita. Non ho un bellissimo ricordo qui, era la mia prima gara europea col Milan, c’era una bellissima atmosfera. Giocare in Europa è difficile, partite facili non ce ne sono più, col Covid si vedono ancora più risultati strani. Sappiamo che avremo poco spazio, ci sarà bisogno del vero Napoli”.