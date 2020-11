Gasperini gioca a viso aperto contro il Liverpool e l’Atalanta perde 5-0

La teoria del non snaturarsi, la sopravvalutazione di sé. E i bergamaschi vengono travolti dalla squadra di Klopp che è andata a nozze

Arriva un momento, nel calcio come nella vita, in cui perdi la percezione di te stesso e sei convinto di poter consentirti qualsiasi cosa, di poter plasmare la materia. Capita anche gli allenatori. Ovviamente a quelli che anche giustamente vengono sommersi di complimenti. Come accaduto a Gasperini che è stato bravissimo, per due anni consecutivi, a portare l’Atalanta in Champions League. Un risultato straordinario. Lo scorso anno, alla prima Champions, l’Atalanta ha persino sfiorato le semifinali. Le ha viste sfuggire nel recupero del quarto di finale contro il Psg degli emiri.

Quest’anno l’Atalanta è stata sorteggiata nel girone di Champions con l’Ajax e il Liverpool. E adesso rischia seriamente di uscire ai gironi. Perché, contro il Liverpool di Klopp, Gasperini ha pensato di non snaturarsi, di giocare a viso aperto. Si è fatto ingolosire dalla realtà virtuale, dalla possibilità di passare alla storia. Ha forse perduto la percezione dei suoi e degli altri. Non a caso il Liverpool ha vinto 5-0 a Bergamo. Un atteggiamento che ci ha ricordato quello di ormai quindici anni fa della Roma di Spalletti che volle andare spavalda all’Old Trafford e ne prese sette. Non bisognerebbe mai perdere il contatto con la realtà.