Deschamps sulla crescita di Rabiot: “È alla Juve, dove se non fai ciò che ti dicono, te ne vai”

Il ct della Francia in conferenza: “Conosco la Juve, gli inizi non sono stati facili ma ora non è un caso che abbia spazio in una squadra così”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha elogiato la prestazione di Adrien Rabiot dopo la vittoria sul Portogallo.

È cresciuto molto, gli inizi alla Juve sono stati difficili ma è merito suo se è migliorato. Abbiamo un rapporto di fiducia, ci confrontiamo spesso. Poi so in che squadra gioca: alla Juventus fai ciò che ti dicono di fare, se ti rifiuti di farlo te ne vai. Forse all’inizio non l’ha fatto abbastanza, ora invece sì e non è un caso che abbia spazio in un club così.