De Laurentiis ha coccolato Osimhen: «Tranquillo, Victor»

Il presidente del Napoli ha rassicurato il giovane attaccante dopo l’espulsione rimediata in Europa League contro l’AZ

È indubbio che negli ultimi tempi si stia facendo strada un po’ di delusione nei confronti di Osimhen,, soprattuto dopo l’espulsione che si è rimediato in Europa League. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, nessuna delusione per il presidente