“Cristiano Ronaldo in Premier League? Fossi in lui andrei al Wolverhampton”

È l’opinione di Troy Deeney, capitano del Watford, espressa in un’intervista a Talk Sport: “Sarebbe importante la connessione portoghese al club”

Troy Deeney, capitano del Watford, ha rilasciato un’intervista a Talk Sport in cui ha parlato del possibile futuro di Cristiano Ronaldo, consigliandogli il Wolverhampton. Questo nel caso in cui l’attaccante della Juventus volesse tornare in Premier League.

Fossi in lui guarderei di più in un club come il Wolverhampton per connessione portoghese. Chiunque lo dovesse prendere, si starebbe affidando ancora ad un incredibile talento. Sta invecchiando ma non sembra che stia calando. Fisicamente è una bestia e da un punto di vista del marketing aggiunge molto valore ovunque vada. Se il Wolverhampton sta cercando di fare uno step successivo, è il tipo di giocatore da prendere. Se sarà disponibile sul mercato, mi sorprenderebbe che nessun top club della Premier provi a prenderlo.