CorSport: Immobile torna negativo, ma la Lazio annulla le visite mediche di controllo

Oggi avrebbe dovuto sottoporsi agli esami necessari per il rientro. Che abbia svolto il test di idoneità in forma privata? Si capirà nelle prossime ore

Dopo sei tamponi e 20 giorni di caos, Ciro Immobile è tornato negativo al Covid. Oggi l’attaccante della Lazio dovrebbe essere liberato dall’isolamento: l’Asl 1 lo autorizzerà a tornare ad allenarsi a Formello, dopo 11 giorni di isolamento domiciliare. Prima, però, dovrebbe effettuare un controllo cardiologico accurato. Ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la visita di idoneità presso la clinica Paideia è stata annullata. Il quotidiano scrive:

“Immobile potrebbe aver fatto anche le visite di idoneità in forma privata. Le prossime ore saranno decisive per capire il motivo dell’annullamento dei test in Paideia. Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che sia guarito. Ma il condizionale è d’obbligo in questi casi, visto il caso delicato che affligge l’attaccante della Lazio ormai da venti giorni”.